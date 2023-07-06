Россия обвиняет НАТО в дестабилизации обстановки в Азии

15:49 12 октября Киев, Украина

После вывода своих войск из Афганистана, НАТО намерено перебросить свою армию в страны Азии, что выступает прямым доказательством желания разжечь военный конфликт в регионе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Сергей Лавров отметил, что с выводом натовских войск, геополитическая обстановка в Азиатском регионе стала сложнее.

По его словам, свой вклад вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, "создаваемые в логике холодной войны и политики сдерживания".

"В этом контексте стоит отметить намерения Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев", – подчеркнул министр.

Лавров заявил, что вместо того, чтоб признать свою ответственность за сложившуюся обстановку в Афганистане, НАТО предлагает заняться вопросами Афганистана мировому сообществу. Не оценил глава МИД и оставленную НАТО на территории Афганистана военную технику и вооружение, он выразил опасение, что талибы могут использовать их в своих целях.