Россия обращается к "теневому флоту" для перевозки зерна

Россия все больше полагается на "теневой флот" для экспорта зерна, используя обычно старые корабли, часто принадлежащие судовладельцам в Турции или Китае.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 10 представителей морских страховщиков, трейдеров и судоходных компаний.
Как отмечают собеседники, отсутствие кораблей в рф и сокращение деятельности в стране-агрессоре западных зернотрейдеров увеличивают расходы на транспортировку российской пшеницы. Однако Москва собирается экспортировать близкие к рекордным объемы, но имеющийся у нее флот зерновых судов значительно ниже потребностей.
Агентство указывает, что проблемы россии с зерновым соглашением, с которыми сталкивались российские экспортеры зерна при работе с западными контрагентами. Это включает судовладельцев, страховщиков и банки, которые часто отказывались сотрудничать.
Источники Reuters информируют, что три крупных судовладельца уже с февраля 2022 года прекратили взаимодействие с рф. Страховщики также говорят, что российские порты и терминалы часто не проходят проверку на связь с подсанкционными лицами. Даже заправка судов горючим в россии может нарушать западные санкции.
В прошлом году москва экспортировала рекордное количество пшеницы на судах, арендованных у международных судовладельцев и трейдеров. Однако ситуация изменилась нынешним летом, когда крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill прекратили работу с рф.
В этой связи россия начала арендовать суда у малых судовладельцев, не связанных с этими трейдерами. Заявки в июле выросли на 40%.
Этот процесс приводит к увеличению стоимости страховых премий на перевозку русского зерна. По данным собеседников агентства, дополнительные страховые премии составляют десятки тысяч долларов в день. Более 70% российского экспорта зерна проходят через черноморские порты.
Судовладельцы, все еще работающие с российскими портами, также значительно повысили цены на свои услуги. Стоимость перевозки российских грузов на 10 тысяч долларов в день выше, чем грузы из портов Болгарии и Румынии.
Источники Reuters считают, что россии в сложившейся ситуации все сложнее будет поддерживать высокие темпы экспорта, которые были в 2022 году.
Министерство сельского хозяйства рф спрогнозировало, что экспорт российского зерна снизится примерно на 8% в 2023-2024 годах по сравнению с прошлогодним максимумом 60 миллионов тонн, но не уточнил причину.
В декабре 2022 года ведомство объявило о плане построить флот из 61 нового зернового судна, но до сих пор нет информации о заказе на строительство, а процесс постройки одного судна обычно длится около трех лет. Сейчас в россии насчитывается всего 31 зерновоз, и большинство из них старые и небольшие.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 10 представителей морских страховщиков, трейдеров и судоходных компаний.
Как отмечают собеседники, отсутствие кораблей в рф и сокращение деятельности в стране-агрессоре западных зернотрейдеров увеличивают расходы на транспортировку российской пшеницы. Однако Москва собирается экспортировать близкие к рекордным объемы, но имеющийся у нее флот зерновых судов значительно ниже потребностей.
Агентство указывает, что проблемы россии с зерновым соглашением, с которыми сталкивались российские экспортеры зерна при работе с западными контрагентами. Это включает судовладельцев, страховщиков и банки, которые часто отказывались сотрудничать.
Источники Reuters информируют, что три крупных судовладельца уже с февраля 2022 года прекратили взаимодействие с рф. Страховщики также говорят, что российские порты и терминалы часто не проходят проверку на связь с подсанкционными лицами. Даже заправка судов горючим в россии может нарушать западные санкции.
В прошлом году москва экспортировала рекордное количество пшеницы на судах, арендованных у международных судовладельцев и трейдеров. Однако ситуация изменилась нынешним летом, когда крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill прекратили работу с рф.
В этой связи россия начала арендовать суда у малых судовладельцев, не связанных с этими трейдерами. Заявки в июле выросли на 40%.
Этот процесс приводит к увеличению стоимости страховых премий на перевозку русского зерна. По данным собеседников агентства, дополнительные страховые премии составляют десятки тысяч долларов в день. Более 70% российского экспорта зерна проходят через черноморские порты.
Судовладельцы, все еще работающие с российскими портами, также значительно повысили цены на свои услуги. Стоимость перевозки российских грузов на 10 тысяч долларов в день выше, чем грузы из портов Болгарии и Румынии.
Источники Reuters считают, что россии в сложившейся ситуации все сложнее будет поддерживать высокие темпы экспорта, которые были в 2022 году.
Министерство сельского хозяйства рф спрогнозировало, что экспорт российского зерна снизится примерно на 8% в 2023-2024 годах по сравнению с прошлогодним максимумом 60 миллионов тонн, но не уточнил причину.
В декабре 2022 года ведомство объявило о плане построить флот из 61 нового зернового судна, но до сих пор нет информации о заказе на строительство, а процесс постройки одного судна обычно длится около трех лет. Сейчас в россии насчитывается всего 31 зерновоз, и большинство из них старые и небольшие.
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