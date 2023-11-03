Россия не признает ХАМАС террористической группировкой

17:31 03 ноября Киев, Украина

Страна-агрессор россия отказалась признать группировку ХАМАС террористической организацией после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Эту информацию распространил Telegam-канал Mash в пятницу, 3 ноября.

По данным канала, правозащитник Иван Мельников обратился с соответствующей просьбой к генеральному прокурору Игорю Краснову, однако получил отказ.

Официальная позиция россии объясняется тем, что в отношении участников "Исламского движения сопротивления" на территории рф не было заведено ни одного уголовного дела, и не было вынесено ни одного обвинительного судебного приговора.

Следовательно, считать палестинское движение ХАМАС террористической организацией в данной ситуации считается неправильным.