Россия не признаёт факт отравления. Навальный подал иск в ЕСПЧ

10:31 31 октября Киев, Украина

Россия продолжает нарушать все возможные права человека в отношении Алексея Навального: от отказа вернуть личные вещи из томской больницы до отказа признать факт отравления политика. Упорный отказ Кремля признаться в покушении на жизнь и открыть уголовное дело по факту отравления оппозиционера вынудили Навального обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в пятницу, 30 октября, заявила адвокат Навального Ольга Михайлова.

По ее словам, Страсбургский суд предоставил иску Навального приоритетный статус.

"До 2 ноября мы дополняем форму заявления с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-то делать по этому поводу не собираются", - заявила она.

По словам Михайловой, в своем иске Навальный пожаловался на нарушение российскими властями статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь).

Перед этим директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter о решении Кировского районного суда Томска признать законным отказ в возбуждении уголовного дела об отравлении Навального и отказать в удовлетворении требования Навального вернуть его вещи, изъятые перед его отправкой в Берлин.

Как сообщалось, Навальный выразил уверенность, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин. При этом оппозиционер подчеркнул, что не боится и после лечения вернется в Россию.

На это спикер Кремля Дмитрий Песков назвал оскорбительными высказывания Навального и сообщил, что с ним работают западные спецслужбы, в частности американское ЦРУ.