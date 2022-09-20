Россия не получила разрешение на легальную продажу iPhone 14 - СМИ

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые телефоны не могут находиться в легальном обращении на рынке рф без особых разрешений.
Об этом сообщает росСМИ.
Ассоциация указывает, что ритейлеры могут продавать телефоны, если у них есть сертификаты, декларации и специальная нотификация по характеристикам шифровальных (криптографических) средств и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или заключение Центра лицензирования, сертификации и защиты государственной тайны ФСБ.
Представитель РАТЭК рассказал, что ему неизвестно, что кто-то в россии или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14.
Также издание отметило, что в Едином реестре нотификаций ЕАЭС не упоминается, что новые модели iPhone издали такой документ.
Зато предварительные заказы на iPhone 14 в россии принимали сети МТС и М.Видео, также к продаже айфонов готовились в Билайне, Wildberries, Яндекс.Маркете и Ozon.
В "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие устройства. В Wildberries сказали, что продажи iPhone начнутся в начале октября. Остальные сети отказались от комментариев.
Ассоциация указывает, что ритейлеры могут продавать телефоны, если у них есть сертификаты, декларации и специальная нотификация по характеристикам шифровальных (криптографических) средств и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или заключение Центра лицензирования, сертификации и защиты государственной тайны ФСБ.
Представитель РАТЭК рассказал, что ему неизвестно, что кто-то в россии или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14.
Также издание отметило, что в Едином реестре нотификаций ЕАЭС не упоминается, что новые модели iPhone издали такой документ.
Зато предварительные заказы на iPhone 14 в россии принимали сети МТС и М.Видео, также к продаже айфонов готовились в Билайне, Wildberries, Яндекс.Маркете и Ozon.
В "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие устройства. В Wildberries сказали, что продажи iPhone начнутся в начале октября. Остальные сети отказались от комментариев.
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