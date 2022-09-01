Россия не имеет морального права заседать в G20, - Лиз Трасс

09:59 20 августа Киев, Украина

Россия не имеет морального права заседать в G20, пока она продолжает вторжение в Украину. Об этом в пятницу, 19 августа, пишет Reuters со ссылкой на главу министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"У россии нет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине", - сказала Трасс.

Министр иностранных дел приветствовала стремление Индонезии обсудить события в Украине и то, что ее на саммите G20 может представить президент Владимир Зеленский.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите на Бали, если туда приедет президент рф владимир путин.

В этом году саммит Большой двадцатки запланирован на 15-16 ноября на Бали.

Напомним, российский и китайский лидеры владимир путин и Си Цзиньпин намерены лично присутствовать на саммите Большой двадцатки в Индонезии.