Россия не хочет участвовать в переговорах об ответственности за уничтожение MH17 над Донбассом

12:54 16 Октябрь Киев, Украина





В МИД РФ заявили, что после подачи Нидерландами жалобы против России в Европейский суд по правам человека продолжать консультации с Австралией и Нидерландами бессмысленно. Россия вышла из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по делу об ответственности за уничтожение пассажирского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.В МИД РФ заявили, что после подачи Нидерландами жалобы против России в Европейский суд по правам человека продолжать консультации с Австралией и Нидерландами бессмысленно.

«Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подтвердил, что Россия уведомила их о своем решении в одностороннем порядке прекратить переговоры об ответственности за крушение рейса MH17.



«Нидерланды очень сожалеют об этом решении. Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы», — сказал он.



Блок подтвердил, что его правительство не отказывается от любой возможности добиться справедливости в отношении 298 жертв и их родственников.



Россия, Нидерланды и Австралия в 2019 году начали переговоры о правовой ответственности Москвы за крушение рейса MH17.



В 2020 году Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России по делу о МН17.



Правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной ракетной системы Бук, которая принадлежала и была предоставлена РФ и российское правительство несет ответственность за смерть 298 человек на борту.



Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в город Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.



Объединенная следственная группа, которая ведет международное расследование катастрофы Boeing MH17, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с зенитно-ракетного комплекса Бук вблизи населенного пункта Снежное. При этом следователи уверены, что ракетный комплекс был доставлен в Украину из России.