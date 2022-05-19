россия не будет исполнять решения ЕСПЧ

08:28 19 мая Киев, Украина

16 мая, спустя ровно 2 месяца после исключения россии из Совета Европы, российские парламентарии предложили законодательно оформить "развод" рф с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)

Соответствующий законопроект уже утвержден в первом чтении в российской Госдуме. Впрочем, россияне смогут подавать жалобы на нарушение прав человека, если они произошли до 16 сентября 2022 года.

Также постановления ЕСПЧ больше не будут считаться основанием для пересмотра решений российских судов, говорится в еще одном принятом законопроекте.