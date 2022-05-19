россия не будет исполнять решения ЕСПЧ

16 мая, спустя ровно 2 месяца после исключения россии из Совета Европы, российские парламентарии предложили законодательно оформить "развод" рф с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Соответствующий законопроект уже утвержден в первом чтении в российской Госдуме. Впрочем, россияне смогут подавать жалобы на нарушение прав человека, если они произошли до 16 сентября 2022 года.
Также постановления ЕСПЧ больше не будут считаться основанием для пересмотра решений российских судов, говорится в еще одном принятом законопроекте.
Согласно поправкам, упоминание ЕСПЧ исключат из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК рф.
Один из авторов двух законопроектов Павел Крашенинников интересно объясняет, почему агрессор не должен выполнять решения ЕСПЧ. Эта потребность якобы исчезла после того, как россия оставила была исключена из Совета Европы.
Крашенинников цинично убеждает, что возможность для обычных граждан обратиться в ЕСПЧ была положительной. Однако в последнее время она "начала сильно политизироваться".
Россия понемногу загоняет себя в международную изоляцию
Напомним, недавно Министерство иностранных дел россии уже приготовило список соглашений с международными организациями, которые они планируют разорвать. Интересно, что агрессор собирается покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Один из авторов двух законопроектов Павел Крашенинников интересно объясняет, почему агрессор не должен выполнять решения ЕСПЧ. Эта потребность якобы исчезла после того, как россия оставила была исключена из Совета Европы.
Крашенинников цинично убеждает, что возможность для обычных граждан обратиться в ЕСПЧ была положительной. Однако в последнее время она "начала сильно политизироваться".
Россия понемногу загоняет себя в международную изоляцию
Напомним, недавно Министерство иностранных дел россии уже приготовило список соглашений с международными организациями, которые они планируют разорвать. Интересно, что агрессор собирается покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
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