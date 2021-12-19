Россия наращивает военное присутствие на Курилах

19:05 02 Декабрь Киев, Украина

Российская Федерация разместила береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа.

Об этом сообщает Тихоокеанский флот РФ в четверг, 2 декабря.

"На этом удаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и зонами проливов", - говорится в сообщении

Ракетные комплексы и личный состав на Матуа доставили крупные десантные корабли Приморской флотилии разных родов войск. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств,

оборудованы подъезды к стартовым позициям.

На острове развернут автономный военный городок, где обустроены помещения для круглогодичного несения службы и проживания.



Следует напомнить, что в конце 2017 года российские военные также достроили аэродром и объявили о планах создать на острове Матуа пункт базирования кораблей ВМФ России. Интересно, что остров Матуа играл стратегически важную роль в годы Второй мировой войны. Там размещалась одна из крупнейших японских военно-морских баз.



22 ноября 2016 г. газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" сообщала также, что береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на островах Итуруп и Кунашир.



Япония последовательно выступает против укрепления военного присутствия Российской Федерации в районе островов Курильской гряды, эти территории считаются оккупированными.



Международное разведывательное сообщество InformNapalm считает, что действенным вариантом асимметричного ответа Японии на дерзкие действия РФ по милитаризации Курильской гряды мог бы стать запрет продажи России двигателей японской фирмы Saito, используемых для комплектации БПЛА "Орлан-10".