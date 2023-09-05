Россия напоминает "бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба" - Боррель

08:26 20 августа Киев, Украина

Россия стремительно теряет свой авторитет в международном сообществе и становится практически изгоем. Очень точно охарактеризовал ее нынешнее положение верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В интервью испанской газете El Pais он сказал, что россия не может добиться успеха в войне против Украины, а ее экономика - слаба. Она больше напоминает "бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба".

Сравнивая отношения Евросоюза с Китаем и рф, он отметил, что Китай - настоящий геополитический игрок, а россия - экономический карлик.

"Она как заправочная станция, владелец которой имеет атомную бомбу", - сказал Жозеп Боррель.

Он отметил, что российский диктатор Владимир путин, решив начать полномасштабное вторжение в Украину, "почти во всем ошибался", поскольку первоначальное намерение Владимира путина провести скорый и успешный наступательный блицкриг в Украине через 18 месяцев сменилось позицией обороны.

Боррель также указал, что вторжение путина в Украину заставило ЕС значительно снизить свою зависимость от российского газа, что нанесло удар по российской экономике, а мятеж Пригожина нанес удар по авторитету самого путина. Однако понимать это глава Кремля не хочет.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и поэтому так трудно вести мирные переговоры", - сказал Боррель.

Он также указал, что масштаб военных преступлений со стороны Вооруженных Сил российской федерации в Украине может быть соизмерим лишь с преступлениями, совершенными во время Второй мировой войны. Он особо подчеркнул, что город Мариуполь стал местом нескольких разрушений, аналогичных масштабам бомбардировки Герники.

Ранее Жозеп Боррель указал, что россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно для создания новых зависимостей, и углубляет экономическую уязвимость, а также глобальную продовольственную нестабильность.