Россия нанесла авиаудар в Сирии, погибли гражданские

09:05 26 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на группу быстрого реагирования "Белые шлемы". По данным издания, в общей сложности погибли по меньшей мере девять гражданских, в том числе двое детей, десятки человек получили ранения. В результате российского авиаудара по ряду населенных пунктов вблизи сирийского города Идлиб на северо-западе страны погибли гражданские.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на группу быстрого реагирования "Белые шлемы". По данным издания, в общей сложности погибли по меньшей мере девять гражданских, в том числе двое детей, десятки человек получили ранения.

"По данным центров слежения, бомбы на овощной рынок в Джиср аш-Шугур, переполненный покупателями накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, сбросили российские военные самолеты. По меньшей мере девять человек погибли и 30 получили ранения", - говорится в сообщении.

Свидетели и спасатели рассказали, что самолеты также нанесли удары по селам в горном регионе Джабаль аль-Завия и западным окрестностям города Идлиб, входящим в буферную зону, созданную россией и Турцией.

"Эти российские удары наиболее смертоносны в Сирии в этом году", - заявил глава британской группы Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

россия и ее союзники в Сирии не предоставили никаких комментариев по поводу удара. При этом сирийская артиллерия также обстреляла контролируемые повстанцами районы в сельской местности к западу от Алеппо, пишет издание.