Россия нанесла авиаудар в Сирии, погибли гражданские

В результате российского авиаудара по ряду населенных пунктов вблизи сирийского города Идлиб на северо-западе страны погибли гражданские.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на группу быстрого реагирования "Белые шлемы". По данным издания, в общей сложности погибли по меньшей мере девять гражданских, в том числе двое детей, десятки человек получили ранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на группу быстрого реагирования "Белые шлемы". По данным издания, в общей сложности погибли по меньшей мере девять гражданских, в том числе двое детей, десятки человек получили ранения.
Свидетели и спасатели рассказали, что самолеты также нанесли удары по селам в горном регионе Джабаль аль-Завия и западным окрестностям города Идлиб, входящим в буферную зону, созданную россией и Турцией.
россия и ее союзники в Сирии не предоставили никаких комментариев по поводу удара. При этом сирийская артиллерия также обстреляла контролируемые повстанцами районы в сельской местности к западу от Алеппо, пишет издание.
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