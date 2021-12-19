Россия наложила вето на резолюцию ООН об изменении климата и международной безопасности

08:17 14 Декабрь Киев, Украина

Вчера, 13 декабря, Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой изменение климата рассматривается как угроза международной безопасности.



113 из 193 стран-членов ООН поддержали это предложение, в том числе 12 из 15 членов Совета.



Но Индия и Россия, обладающая правом вето, проголосовали против, Китай воздержался.



Посланники России и Индии заявили, что этот вопрос должен оставаться в ведении таких групп ООН, как Рамочная конвенция об изменении климата.



Включение проблемы Включение проблемы изменения климата в повестку дня Совета Безопасности только усилит глобальные разногласия, на которые указали в прошлом месяце переговоры по климату в Глазго, заявили в России.



"Позиционирование изменения климата, как угрозы международной безопасности отвлекает внимание Совета от подлинных, глубоко укоренившихся причин конфликта в странах, стоящих на повестке дня Совета '', - сказал посол России Василий

Небензя, добавив, что резолюция переводит научную проблему в политизированное русло и дает совету повод вмешаться в политику практически любой страны на планете.



Сторонники меры заявили, что она представляет собой разумный шаг для решения вопроса, имеющего жизненно важное значение.