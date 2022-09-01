Россия начнет производство беспилотников в опустевших торговых центрах

08:32 28 августа Киев, Украина

В россии предлагают переоборудовать торговые центры, занимавшиеся торговлей западными брендами, под производство беспилотников. С таким предложение выступил главный конструктор "дочки" концерна Калашников" Zala Aero Александр Захаров, пишут Ведомости.

"Мне как человеку, рожденному и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенные в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры. Но есть способ, как быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников", - приводит издание слова Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что россия получила сотни беспилотников от Ирана, которые могут использоваться в ее войне против Украины.

До этого сообщалось, что Иран подписал с рф соглашение об экспорте деталей и авиаоборудования.