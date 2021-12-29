Россия начала военные учения в Арктике

Стартовали российские военные учения в Арктике. Северный флот России развернул в море атомные подводные лодки и корабли.
Об этом сообщает Минобороны России.
В учениях будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли, суда обеспечения, летательные аппараты, военная и специальная техника.
В Минобороны РФ отмечают, что во время учений особое внимание будет уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике... а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций".
В Минобороны РФ отмечают, что во время учений особое внимание будет уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике... а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций".
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