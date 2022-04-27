Россия начала собирать IT-cпециалистов по тюрьмам

18:43 27 апреля Киев, Украина

Волна эмиграции, накрывшая россию после начала войны с Украиной, усугубила кадровый голод в IT-отрасли до таких масштабов, что новых сотрудников бизнес вынужден искать по тюрьмам.



Коммерческие компании в ряде регионов обратились во ФСИН с просьбой разрешить нанять на удаленную работу заключенных, осужденных на исправительные работы, сообщил замглавы ФСИН Александр Хабаров.

«Таких специалистов не так много. <…> Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах», — рассказал он

По словам Хабарова, речь идет о заключенных в исправительных центрах, которые, согласно закону, могут работать только внутри региона. Формат удаленный работы позволит им работать для компании в другом субъекте, сказал замглавы ФСИН.



По оценкам российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), только в марте от 50 до 70 тысяч IT-специалистов покинули россию, а в апреле их число может вырасти в 1,5-2 раза.



По официальным оценкам, стране не хватает около миллиона айтишников, и поэтому на государственном уровне нужны "неординарные прорывные решения" и для подготовки, и для удержания IT-кадров, говорил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.



Совет по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента предлагает радикальные меры — например, восстановить советскую систему распределения на пять лет студентов-бюджетников IT-специальностей после окончания вузов, техникумов и колледжей.