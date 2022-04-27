Россия начала собирать IT-cпециалистов по тюрьмам

Волна эмиграции, накрывшая россию после начала войны с Украиной, усугубила кадровый голод в IT-отрасли до таких масштабов, что новых сотрудников бизнес вынужден искать по тюрьмам.
Коммерческие компании в ряде регионов обратились во ФСИН с просьбой разрешить нанять на удаленную работу заключенных, осужденных на исправительные работы, сообщил замглавы ФСИН Александр Хабаров.
Коммерческие компании в ряде регионов обратились во ФСИН с просьбой разрешить нанять на удаленную работу заключенных, осужденных на исправительные работы, сообщил замглавы ФСИН Александр Хабаров.
По словам Хабарова, речь идет о заключенных в исправительных центрах, которые, согласно закону, могут работать только внутри региона. Формат удаленный работы позволит им работать для компании в другом субъекте, сказал замглавы ФСИН.
По оценкам российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), только в марте от 50 до 70 тысяч IT-специалистов покинули россию, а в апреле их число может вырасти в 1,5-2 раза.
По официальным оценкам, стране не хватает около миллиона айтишников, и поэтому на государственном уровне нужны "неординарные прорывные решения" и для подготовки, и для удержания IT-кадров, говорил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.
Совет по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента предлагает радикальные меры — например, восстановить советскую систему распределения на пять лет студентов-бюджетников IT-специальностей после окончания вузов, техникумов и колледжей.
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