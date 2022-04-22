Россия набирает добровольцев из Эфиопии для войны в Украине

14:41 22 апреля Киев, Украина

Эфиопские добровольцы выстроились в очередь у посольства россии в Аддис-Абебе, чтобы отправиться воевать в Украину в составе российской армии. Как пишут The Times и Reuters, по стране ходят слухи о вознаграждении в $2000 и якобы возможности работы в россии после войны. Это большие деньги для жителей Эфиопии, годовая инфляция в которой колеблется в районе 30%.

Некоторые мужчины из толпы, с которыми пообщались журналисты, сказали, что они не хотят жить в Эфиопии, поэтому хотят попасть в Европу или россию, чтобы иметь лучшее будущее. Двое из них сказали, что видели в Интернете объявления от российского посольства о наборе добровольцев.

В МИД россии отрицают, что Москва таким образом набирает иностранцев в качестве наемников для войны в Украине. В своем заявлении посольство заявило, что толпа мужчин были не добровольцами воевать в рядах российской армии, а "рядовыми гражданами Эфиопии, которые хотели выразить солидарность и братскую дружбу с россией".



По данным местных жителей, очереди начали выстраиваться в эфиопской столице две недели назад. К 19 апреля у посольства собирались сотни жителей страны. Как сообщает The Times, появление добровольцев у российского диппредставительства совпало с сообщениями разведки о том, что соседняя Эритрея готова отправить 5000 призывников воевать на стороне России.

Напомним, Эфиопия призвала все стороны конфликта в Украине проявлять сдержанность и не голосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую вторжение в Украину 24 февраля



Би-би-си сообщала в апреле о большом количестве объявлений, посвященных участию в боевых действиях, на российских сайтах поиска работы. Там добровольцам предлагают выплаты в диапазоне 30–50 тысяч рублей.



Позже в соцсетях появились объявления о наборе добровольцев, написанные от имени чеченских властей. Желающих завербоваться просят приехать в мэрию Грозного, за командировку им обещают выплатить 300 000 рублей без заключения контракта.