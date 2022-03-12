Россия может возобновить диалог с США о безопасности

13:30 12 марта Киев, Украина

Правительство России может возобновить диалог с Соединеными Штатами о безопасности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



По словам Рябкова, возобновление диалога может произойти, если Вашингтон готов к этому.



В то же время чиновник подчеркнул, что не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе. Он отметил, что "ситуация изменилась".