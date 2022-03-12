Россия может возобновить диалог с США о безопасности

Правительство России может возобновить диалог с Соединеными Штатами о безопасности.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, возобновление диалога может произойти, если Вашингтон готов к этому.
В то же время чиновник подчеркнул, что не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе. Он отметил, что "ситуация изменилась".
По словам Рябкова, возобновление диалога может произойти, если Вашингтон готов к этому.
В то же время чиновник подчеркнул, что не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе. Он отметил, что "ситуация изменилась".
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