15:16 21 октября Киев, Украина

Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы транспортировать большую часть своей нефти в обход ограничений цен на российскую нефть со стороны G7.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей отрасли и официального представителя США.



Страны Большой семерки договорились ограничить продажи российской нефти по низкой цене до 5 декабря, напоминает Reuters. При этом они столкнулись с возмущением главных игроков мировой нефтяной промышленности, опасавшихся, что этот шаг может парализовать торговлю по всему миру.

"Месяцы дискуссий между Соединенными Штатами и этими страховыми, торговыми и транспортными компаниями уменьшили беспокойство по поводу влияния санкций, но все стороны теперь осознают, что россия может в значительной степени обойти этот план своими собственными кораблями и услугами", - пишет Reuters.

По словам представителя Минфина США, прогнозы, что 80-90% российской нефти будут поступать в обход механизма ограничения, нельзя назвать необоснованными.



В результате всего от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов может быть закрыто, если страна откажется соблюдать лимит, сказал чиновник на условиях анонимности. В сентябре россия экспортировала более 7 миллионов баррелей в сутки.



Соединенным Штатам известно, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые организации перемещаются за пределы G7 во избежание ограничений , добавил чиновник.



В то же время россию ждут дополнительные расходы из-за необходимости осуществлять более длительные рейсы и более низкий уровень страхования и финансирования, сказал чиновник. По его словам, со временем это может вынудить рф продавать свою нефть в пределах ценового лимита.

"Теоретически достаточно большой теневой флот, чтобы продлить потоки российской сырой нефти после 5 декабря", - сказал Reuters глава отдела перевозок гиганта торговли товарами Trafigura Андреа Оливи.

По его словам, многие из этих теневых судов смогут самостраховаться или они смогут быть застрахованы на российском P&I. Речь идет о страховании защиты и возмещении.



Банк JP Morgan называет влияние ограничения цены приглушенным, поскольку россия почти полностью обошла запрет, используя китайские, индийские и собственные корабли . Это может привести к сокращению российского экспорта в декабре всего на 600 000 баррелей в день по сравнению с сентябрем, добавили в банке.



По словам Норберта Рукера, руководителя отдела экономики компании Swiss Asset Manager Julius Baer, передвигаются не только корабли, но и службы, необходимые для обеспечения их движения и их нефтяных грузов.



Нефтетрейдеры, занимающиеся российской нефтью, больше не находятся в Швейцарии, Женеве или Лондоне. Они больше приезжают с Ближнего Востока, рассказал руководитель отдела экономики компании Swiss Asset Manager Julius Baer Ракер Норберт Рукер.