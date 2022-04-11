Россия может признать Greenpeace и WWF "иноагентами"

14:28 11 апреля Киев, Украина

Российское экологическое общество (РЭО) обратилось в Минюст РФ с просьбой проверить, являются ли "иностранными агентами" Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF).



В РЭО отметили, что эти организации якобы совершали недружественные действия в отношении российской экологической политики. Например, они критикуют деятельность властей и природоохранных компаний, тем самым "формируют негативное общественное мнение". Некоторые такие случаи касались заявлений Greenpeace и WWF об угрозе биоразнообразию, исходящей от крупных инфраструктурных объектов.



Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков предположил, что Российское экологическое общество хочет ослабить давление экологических НКО. Сейчас такие организации выступают против поправок в российское законодательство, которые утростят требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве — это может угрожать особо охраняемым природным территориям.



В конце марта депутаты Чукотки собирались добиться прекращения сотрудничества округа с WWF, который якобы угрожает национальной безопасности России и "ущемляет интересы ее жителей". Парламентарии считали, что защищающие национальный парк «Берингия» экологи собираются "подорвать обороноспособность и экономическую безопасность страны".