Россия может помочь КНДР в развитии ракетных и ядерных программ - Блинкен

13:49 09 ноября Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможности поддержки россией программ баллистических ракет, ядерных и космических технологий Северной Кореи.

Об этом глава американской дипломатии сообщил на пресс-конференции в Сеуле 9 ноября, передает Reuters.

"У нас есть реальная обеспокоенность любой поддержкой программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий, ее космического потенциала. Мы работаем над тем, чтобы выявить, разоблачить и, при необходимости, противодействовать этим усилиям", — сказал Блинкен.

Соединенные Штаты и их союзники осудили поставки оружия и военной техники из Северной Кореи в рф для использования в Украине. В свою очередь Пхеньян и москва отрицают какие-либо вооруженные соглашения, хотя ранее лидеры стран обещали укреплять военное сотрудничество.



Госсекретарь США обсудил с министром иностранных дел Южной Кореи Паком Чжином так называемую стратегию расширенного сдерживания в противодействии угрозам со стороны КНДР.