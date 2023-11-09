Россия может помочь КНДР в развитии ракетных и ядерных программ - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможности поддержки россией программ баллистических ракет, ядерных и космических технологий Северной Кореи.
Об этом глава американской дипломатии сообщил на пресс-конференции в Сеуле 9 ноября, передает Reuters.
Соединенные Штаты и их союзники осудили поставки оружия и военной техники из Северной Кореи в рф для использования в Украине. В свою очередь Пхеньян и москва отрицают какие-либо вооруженные соглашения, хотя ранее лидеры стран обещали укреплять военное сотрудничество.
Госсекретарь США обсудил с министром иностранных дел Южной Кореи Паком Чжином так называемую стратегию расширенного сдерживания в противодействии угрозам со стороны КНДР.
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