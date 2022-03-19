15:55 18 марта Киев, Украина

Согласно новой оценке разведывательного управления Пентагона, Путин может начать угрожать применением ядерного оружия против Запада , если упорное украинское сопротивление российскому вторжению продолжится, истощая обычные силы и технику.

«Продолжительная война на украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию», — заявил директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.

Сочетание неповиновения Украины и экономических санкций поставит под угрозу «способность России производить современные высокоточные боеприпасы», заявил Берриер.

«Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют обычные силы России, — добавил Беррье, — Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию».

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил журналистам в четверг, что вторжение в значительной степени застопорилось, поскольку Россия пока рассчитывает на более чем 1000 ракетных ударов дальнего радиуса действия по Украине.

«Усилия США по подрыву целей России в Украине в сочетании с их восприятием Соединенных Штатов как нации, находящейся в упадке, могут побудить Россию к более агрессивным действиям не только в самой Украине, но и в более широком смысле в ее предполагаемой конфронтации с Западом", - сказал Берриер.

По его словам, ключевым мотивом для вторжения является решимость России «восстановить сферу влияния над Украиной и другими государствами бывшего Советского Союза».



Он добавил, что «несмотря на более сильное, чем ожидалось, сопротивление Украины и высокие потери на начальных этапах конфликта, Москва, похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные средства, пока украинское правительство не будет готово прийти к выгодным для Москвы условиям».



Приказ Путина

Беррье сказал, что февральский приказ Путина о переводе российских ядерных сил на «особое боевое дежурство» касается «усиленных приготовлений, призванных обеспечить быстрый переход в состояние повышенной боевой готовности, если того потребует ситуация».



По его словам, помимо стремления запугать противников России, это отражает «доктринальные взгляды Москвы на использование тактического, нестратегического ядерного оружия для принуждения противника» к проведению переговоров, «которые могут привести к прекращению конфликта на условиях, благоприятных для России».



Что касается обычных вооружений, Беррье сказал, что неудачи России на Украине до сих пор ставят под сомнение хвастовство Путина о способности его вооруженных сил сдерживать или устранять угрозы с помощью «истребителей пятого поколения, современных ракетных систем воздушной и береговой обороны, новых надводных кораблей» и подводные лодки, современные танки, модернизированная артиллерия, а также улучшенное военное управление и логистика».