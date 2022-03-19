Согласно новой оценке разведывательного управления Пентагона, Путин может начать угрожать применением ядерного оружия против Запада, если упорное украинское сопротивление российскому вторжению продолжится, истощая обычные силы и технику.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сочетание неповиновения Украины и экономических санкций поставит под угрозу «способность России производить современные высокоточные боеприпасы», заявил Берриер.
Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил журналистам в четверг, что вторжение в значительной степени застопорилось, поскольку Россия пока рассчитывает на более чем 1000 ракетных ударов дальнего радиуса действия по Украине.
По его словам, ключевым мотивом для вторжения является решимость России «восстановить сферу влияния над Украиной и другими государствами бывшего Советского Союза».
Он добавил, что «несмотря на более сильное, чем ожидалось, сопротивление Украины и высокие потери на начальных этапах конфликта, Москва, похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные средства, пока украинское правительство не будет готово прийти к выгодным для Москвы условиям».
Приказ Путина
Беррье сказал, что февральский приказ Путина о переводе российских ядерных сил на «особое боевое дежурство» касается «усиленных приготовлений, призванных обеспечить быстрый переход в состояние повышенной боевой готовности, если того потребует ситуация».
По его словам, помимо стремления запугать противников России, это отражает «доктринальные взгляды Москвы на использование тактического, нестратегического ядерного оружия для принуждения противника» к проведению переговоров, «которые могут привести к прекращению конфликта на условиях, благоприятных для России».
Что касается обычных вооружений, Беррье сказал, что неудачи России на Украине до сих пор ставят под сомнение хвастовство Путина о способности его вооруженных сил сдерживать или устранять угрозы с помощью «истребителей пятого поколения, современных ракетных систем воздушной и береговой обороны, новых надводных кораблей» и подводные лодки, современные танки, модернизированная артиллерия, а также улучшенное военное управление и логистика».
Он добавил, что «несмотря на более сильное, чем ожидалось, сопротивление Украины и высокие потери на начальных этапах конфликта, Москва, похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные средства, пока украинское правительство не будет готово прийти к выгодным для Москвы условиям».
Приказ Путина
Беррье сказал, что февральский приказ Путина о переводе российских ядерных сил на «особое боевое дежурство» касается «усиленных приготовлений, призванных обеспечить быстрый переход в состояние повышенной боевой готовности, если того потребует ситуация».
По его словам, помимо стремления запугать противников России, это отражает «доктринальные взгляды Москвы на использование тактического, нестратегического ядерного оружия для принуждения противника» к проведению переговоров, «которые могут привести к прекращению конфликта на условиях, благоприятных для России».
Что касается обычных вооружений, Беррье сказал, что неудачи России на Украине до сих пор ставят под сомнение хвастовство Путина о способности его вооруженных сил сдерживать или устранять угрозы с помощью «истребителей пятого поколения, современных ракетных систем воздушной и береговой обороны, новых надводных кораблей» и подводные лодки, современные танки, модернизированная артиллерия, а также улучшенное военное управление и логистика».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии