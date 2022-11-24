Россия может использовать химоружие, в частности, «Новичок» для массового удара по Украине — Politico

В администрации Белого дома считают, что владимир путин якобы может применить химическое оружие против Украины, если российские войска продолжат терпеть поражение.
А после химоружия он будет готов прибегнуть к ядерной конфронтации, пишет Politico со ссылкой на шесть источников.
Пока что у властей США нет никаких разведданных, доказывающих, что россия неизбежно использует химоружие. Однако Вашингтон готовит своих союзников к такому развитию событий, а также инвестирует в систем обнаружения использования химических веществ.
Большинство собеседников издания в Минобороны считают, что зимой боевые действия застопорятся. Но если этого не случится и российская армия продолжит терять позиции, то москва может рискнуть применить химическое оружие, в том числе «Новичок», которым был отравлен Алексей Навальный.
Российские спецслужбы ранее использовали «Новичок» для покушений на одного или двух человек. Однако его можно применять и для массовой атаки с большим количеством жертв, сказали изданию чиновники и эксперты. Например, «Новичок» можно использовать через аэрозоль или в боеприпасах для нанесения массового ущерба.
К тому же следы «Новичка» легко скрыть и западным странам будет сложнее обвинить москву, говорят собеседники издания.
Как пишет Politico, в США давно знают, что россия наращивает потенциал химического оружия. Осенью сенаторов проинформировали о запасах химического оружия у россии и рисках его применения в Украине, рассказал изданию помощник конгрессмена.
На этом фоне администрация Байдена начала готовится к потенциальной химической атаке и улучшать средства ее обнаружения. Осенью Пентагон отправил группы в Восточную Европу, чтобы ознакомить военных с процедурами на случай химической или биологической атаки, рассказали Politico два источника, в том числе сотрудник Министерства обороны. Кроме того, США передали Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи.
Пока что у властей США нет никаких разведданных, доказывающих, что россия неизбежно использует химоружие. Однако Вашингтон готовит своих союзников к такому развитию событий, а также инвестирует в систем обнаружения использования химических веществ.
Большинство собеседников издания в Минобороны считают, что зимой боевые действия застопорятся. Но если этого не случится и российская армия продолжит терять позиции, то москва может рискнуть применить химическое оружие, в том числе «Новичок», которым был отравлен Алексей Навальный.
Российские спецслужбы ранее использовали «Новичок» для покушений на одного или двух человек. Однако его можно применять и для массовой атаки с большим количеством жертв, сказали изданию чиновники и эксперты. Например, «Новичок» можно использовать через аэрозоль или в боеприпасах для нанесения массового ущерба.
К тому же следы «Новичка» легко скрыть и западным странам будет сложнее обвинить москву, говорят собеседники издания.
Как пишет Politico, в США давно знают, что россия наращивает потенциал химического оружия. Осенью сенаторов проинформировали о запасах химического оружия у россии и рисках его применения в Украине, рассказал изданию помощник конгрессмена.
На этом фоне администрация Байдена начала готовится к потенциальной химической атаке и улучшать средства ее обнаружения. Осенью Пентагон отправил группы в Восточную Европу, чтобы ознакомить военных с процедурами на случай химической или биологической атаки, рассказали Politico два источника, в том числе сотрудник Министерства обороны. Кроме того, США передали Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи.
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