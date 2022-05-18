Россия может денонсировать договоры с ВОЗ и ВТО

08:38 18 мая Киев, Украина

МИД рф подготовил и отправил депутатам госдумы список соглашений с международными организациями, которые предлагается денонсировать.

Министерство иностранных дел отправило депутатам Госдумы список соглашений с международными организациями, от которых предлагается отказаться.