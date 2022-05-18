Россия может денонсировать договоры с ВОЗ и ВТО

МИД рф подготовил и отправил депутатам госдумы список соглашений с международными организациями, которые предлагается денонсировать.
Министерство иностранных дел отправило депутатам Госдумы список соглашений с международными организациями, от которых предлагается отказаться.
Об этом СМИ рассказал вице-спикер Петр Толстой, уточнив, что на повестке дня сейчас стоят вопросы выхода из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).
Окончательное решение будет принято после консультаций с Советом Федерации (верхней палатой российского парламента).
Впрочем, настрой рф свидетельствуют о том, что страна выйдет из этих организаций. В частности, по словам Толстого, россии нужно пересмотреть все договоры, которые "наносят не пользу, а прямой вред".
Напомним, россия стала членом ВТО в 2012 году. При этом после начала российско-украинский войны возник вопрос об ее исключении, однако технически эта процедура была почти невозможна.
Тогда Европейский Союз, США, Канада, а также другие страны "Большой семерки" приняли решение лишить россию режима наибольшего содействия (РНС), что де-факто означает лишение рф привилегий, что дает членство в ВТО.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения 10 мая поддержала резолюцию, проект которой подала Украина. В ВОЗ пообещали изучить возможности переноса офиса из Москвы, а также отказались от семинаров, конференций и других мер в рф.
Окончательное решение будет принято после консультаций с Советом Федерации (верхней палатой российского парламента).
Впрочем, настрой рф свидетельствуют о том, что страна выйдет из этих организаций. В частности, по словам Толстого, россии нужно пересмотреть все договоры, которые "наносят не пользу, а прямой вред".
Напомним, россия стала членом ВТО в 2012 году. При этом после начала российско-украинский войны возник вопрос об ее исключении, однако технически эта процедура была почти невозможна.
Тогда Европейский Союз, США, Канада, а также другие страны "Большой семерки" приняли решение лишить россию режима наибольшего содействия (РНС), что де-факто означает лишение рф привилегий, что дает членство в ВТО.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения 10 мая поддержала резолюцию, проект которой подала Украина. В ВОЗ пообещали изучить возможности переноса офиса из Москвы, а также отказались от семинаров, конференций и других мер в рф.
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