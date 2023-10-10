Россия могла повредить газопровод между Финляндией и Эстонией - СМИ

В Финляндии предполагают, что россия может нести ответственность за инцидент с утечкой на газопроводе Balticconnector.
Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники.
Финские спецслужбы видят в произошедшем угрозу национальной безопасности страны. Расследованием занимаются Силы обороны. По оценкам, газопровод выйдет из строя на несколько месяцев.
Как отмечается в материале, на причастность рф указывает, что российские суда замечали у побережья. Кроме того, обнаружили повреждение телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.
Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что, вероятно, повреждение газовой трубы и кабеля является "результатом внешней деятельности".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический союз готов поделиться информацией о повреждении финской и эстонской подводной инфраструктуры.
Авария на газопроводе Balticconnector произошла ночью 8 октября во время шторма. Тогда было зафиксировано понижение давления. Подачу газа перекрыли, позже обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
Финские спецслужбы видят в произошедшем угрозу национальной безопасности страны. Расследованием занимаются Силы обороны. По оценкам, газопровод выйдет из строя на несколько месяцев.
Как отмечается в материале, на причастность рф указывает, что российские суда замечали у побережья. Кроме того, обнаружили повреждение телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.
Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что, вероятно, повреждение газовой трубы и кабеля является "результатом внешней деятельности".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический союз готов поделиться информацией о повреждении финской и эстонской подводной инфраструктуры.
Авария на газопроводе Balticconnector произошла ночью 8 октября во время шторма. Тогда было зафиксировано понижение давления. Подачу газа перекрыли, позже обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии