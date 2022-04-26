Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

18:32 26 апреля Киев, Украина

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, совет Международной федерации хоккея принял решение отозвать у россии право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года», - говорится на сайте организации.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время ежегодного конгресса Международная федерация хоккея 2022 года, который пройдет в мае в Финляндии.



Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ее вторжения в Украину. Он должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.



Чемпионат мира по хоккею проходил в россии ранее три раза — в 2000, 2007 и 2016 годах.