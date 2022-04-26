Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.
В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время ежегодного конгресса Международная федерация хоккея 2022 года, который пройдет в мае в Финляндии.
Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ее вторжения в Украину. Он должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.
Чемпионат мира по хоккею проходил в россии ранее три раза — в 2000, 2007 и 2016 годах.
Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ее вторжения в Украину. Он должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.
Чемпионат мира по хоккею проходил в россии ранее три раза — в 2000, 2007 и 2016 годах.
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