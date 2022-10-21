Россия лишилась почти четверти ведущих IT-специалистов

15:43 21 октября Киев, Украина





Подсчет основывался на открытых данных. 23% российских программистов, которые внесли наибольший вклад в проекты на платформе разработки программного обеспечения GitHub, изменили информацию о своем местоположении или удалили профили в период с февраля 2021 по июнь 2022 года (а значит до объявления "частичной" мобилизации). В не вовлеченных в войну соседних странах эта цифра в четыре раза меньше. Точное количество не называется. После начала войны в Украине россия потеряла каждого четвертого топ-программиста , подсчитали в австрийской исследовательской организации Complexity Science Hub Vienna, пишет журнал New Scientist.Подсчет основывался на открытых данных. 23% российских программистов, которые внесли наибольший вклад в проекты на платформе разработки программного обеспечения GitHub, изменили информацию о своем местоположении или удалили профили в период с февраля 2021 по июнь 2022 года (а значит до объявления "частичной" мобилизации). В не вовлеченных в войну соседних странах эта цифра в четыре раза меньше. Точное количество не называется.

«Самые активные уезжают гораздо чаще», — говорит Йоханнес Вахс из Complexity Science Hub Vienna.

Эксперт проанализировал данные о географическом положении топовых российских разработчиков на GitHub за год до вторжения в Украину и через несколько месяцев после. По сравнению со своими коллегами из Центральной и Восточной Европы (исключая Украину и беларусь), российские программисты в 3,5 раза чаще указывали новую страну проживания и почти в 6 раз чаще скрывали свое местонахождение.



В основном айтишники уезжают в Грузию и Армению. Эти страны занимают второе и четвертое места в рейтинге самых популярных направлений для российских разработчиков-эмигрантов.