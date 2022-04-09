Россия, которая является крупнейшей газовой державой, имеет постыдно низкий уровень газификации населения

15:35 08 апреля Киев, Украина

В понимании большинства людей, особенно тех, у кого зима близко 9 месяцев в году, современное жилище не может обойтись без главного источника тепла — радиаторов отопления. С этим готовы поспорить жители ряда российских регионов, которые в XXI веке продолжают пользоваться дровами. Картина безрадостная.



Статистика:



— В республике Тыва 90% семей пользуются печным отоплением. Первое место. Золотая медаль.

— Серебро у Забайкалья — там около 50%.

— Третье место, бронза, у Бурятии — здесь греются рядом с печками 43% населения.

— Непростая ситуация с отоплением в Еврейской автономной области и Алтайском крае.

— 15% всех частных домов в России отапливаются с помощью угля и дров.

Использование печного отопления и частных котельных становятся причиной концентрации в городах дыма и вредных веществ. Они превышают все допустимые пределы. Людям нечем дышать. А частных домов строят все больше.