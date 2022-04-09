Россия, которая является крупнейшей газовой державой, имеет постыдно низкий уровень газификации населения

В понимании большинства людей, особенно тех, у кого зима близко 9 месяцев в году, современное жилище не может обойтись без главного источника тепла — радиаторов отопления. С этим готовы поспорить жители ряда российских регионов, которые в XXI веке продолжают пользоваться дровами. Картина безрадостная.
Статистика:
— В республике Тыва 90% семей пользуются печным отоплением. Первое место. Золотая медаль.
— Серебро у Забайкалья — там около 50%.
— Третье место, бронза, у Бурятии — здесь греются рядом с печками 43% населения.
— Непростая ситуация с отоплением в Еврейской автономной области и Алтайском крае.
— 15% всех частных домов в России отапливаются с помощью угля и дров.
Статистика:
— В республике Тыва 90% семей пользуются печным отоплением. Первое место. Золотая медаль.
— Серебро у Забайкалья — там около 50%.
— Третье место, бронза, у Бурятии — здесь греются рядом с печками 43% населения.
— Непростая ситуация с отоплением в Еврейской автономной области и Алтайском крае.
— 15% всех частных домов в России отапливаются с помощью угля и дров.
Использование печного отопления и частных котельных становятся причиной концентрации в городах дыма и вредных веществ. Они превышают все допустимые пределы. Людям нечем дышать. А частных домов строят все больше.
Критическое состояние воздуха в Чите, административном центре Забайкальского края и Читинского района, обсуждалось даже за рубежом. После многочисленных жалоб от жителей федералы в 2021 году решили разработать дорожную карту по газификации регионов с учетом их специфики. Забайкальский край велено сделать пилотным регионом по внедрению схемы использования сжиженного газа.
В регионе и рядом с ним не были обнаружены крупные месторождения газа, поэтому тут не проходила базовая магистральная инфраструктура — в итоге у субъекта не было источника для газификации. Новый проект должен позволить решить экологическую проблему.
А как же Бурятия? Там почти половина жителей не имеет возможности пользоваться благами человечества. Газификация региона обойдется в сотни миллиардов рублей — это очень затратный проект, который экономически невыгоден для ПАО «Газпром». Да и бюджеты местные придется потрепать. Пока вопрос только обсуждается, а люди пусть и дальше травятся гарью.
Газифицировать Республику Тыва тоже не торопятся. Говорят, территория большая, а жителей немного — невыгодно. Собственно, это можно сказать обо всей Сибири.
У правительства, гребущего лопатой деньги с продажи газа, нет ресурсов для собственных граждан. Хотя чему удивляться?!
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