Россия, Кострома: пожар в РЦ Полигон унес жизни 15 россиян

11:25 05 ноября Киев, Украина

В ночь на субботу в российском городе Кострома произошел масштабный пожар в развлекательном центре Полигон. Погибли не менее 15 человек, сообщает Интерфакс 5 ноября.

Информация о пожаре поступило в 2:37. Огонь вспыхнул в кафе и распространился на 3,5 тысячи кв.м. В итоге произошло обрушение кровли. При этом спасателям удалось эвакуировать 250 человек. Пожар потушили в 7:29 утра.

Уже известно, что огонь мог вспыхнуть в результате использования ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта между посетителями кафе.

"Основная версия сейчас – неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте. Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар", – сказал собеседник.

Следственный комитет рф уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

По данным местных СМИ, РЦ Полигон принадлежит депутату Костромской областной думы Ихтияру Мирзоеву.

Ранее собщалось, что в российской Перми на Пороховом заводе произошел взрыв. Он работал в три смены, выпуская вооружение для войны с Украиной, отмечали в местных пабликах.

В Санкт-Петербурге тоже произошел масштабный пожар на складе.