Россия категорически отказалась от посредничества Эрдогана между Зеленским и Путиным

В МИД РФ категорически отвергли предложение о посредничестве между Украиной и Россией, поступившее от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сказала спикер российского ведомства Мария Захарова на брифинге 1 декабря.
Захарова вновь заявила, что Россия якобы не является стороной конфликта на Востоке Украины, а его участниками являются Киев и Донецк и Луганск.
Российская Федерация добивается от Киева прямых переговоров с незаконными вооруженными формированиями Донбасса и Луганской области. Впрочем, украинские власти не признают эти формирования как легитимные.
Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары стать посредником между Россией и Украиной, чтобы обеспечить мир на временно оккупированных территориях Украины "с акцентом на положение крымских татар ".
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