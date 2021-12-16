Россия категорически отказалась от посредничества Эрдогана между Зеленским и Путиным

17:06 01 Декабрь Киев, Украина

В МИД РФ категорически отвергли предложение о посредничестве между Украиной и Россией, поступившее от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
 
Об этом сказала спикер российского ведомства Мария Захарова на брифинге 1 декабря.
“Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать "внутриукраинскому" урегулированию. Важным шагом в этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов по Донбассу, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска”, – сказала Захарова.
Захарова вновь заявила, что Россия якобы не является стороной конфликта на Востоке Украины, а его участниками являются Киев и Донецк и Луганск.

Российская Федерация добивается от Киева прямых переговоров с незаконными вооруженными формированиями Донбасса и Луганской области. Впрочем, украинские власти не признают эти формирования как легитимные.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары стать посредником между Россией и Украиной, чтобы обеспечить мир на временно оккупированных территориях Украины "с акцентом на положение крымских татар ".