16:52 18 марта Киев, Украина

Российское Министерство обороны распространило заявление о том, что вирус африканской чумы свиней был выведен в лаборатории в Грузии, а российские эксперты на этом основании призвали нанести ракетный удар по Тбилиси, где размещена лаборатория имени Ричарда Лугара. Об этом сообщает азербайджанское издание "Зеркало" со ссылкой на публикации в российских СМИ.

"Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!" – цитирует издание заявление агентству Regnum ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова.

С марта текущего года, после публикации Минобороны РФ "документов", в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие, российские СМИ возобновили также дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии.

И не важно, что Африканская чума свиней появилась в 2007 году, в то время, как лаборатория в Тбилиси - в 2011 году...



