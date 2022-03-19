Россия ищет повод нанести ракетный удар по Грузии

Российское Министерство обороны распространило заявление о том, что вирус африканской чумы свиней был выведен в лаборатории в Грузии, а российские эксперты на этом основании призвали нанести ракетный удар по Тбилиси, где размещена лаборатория имени Ричарда Лугара. Об этом сообщает азербайджанское издание "Зеркало" со ссылкой на публикации в российских СМИ.
С марта текущего года, после публикации Минобороны РФ "документов", в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие, российские СМИ возобновили также дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии.
И не важно, что Африканская чума свиней появилась в 2007 году, в то время, как лаборатория в Тбилиси - в 2011 году...
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