Россия инициировала проведение военных учений на границе с Афганистаном - они начались сегодня

15:03 05 августа Киев, Украина

В приграничных зонах Афганистана стартовали международные учения, в которых приняли участие военные из России, Таджикистана и Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.



Учения проходят на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана, в них принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе от российской стороны - до 420 единиц.



Напомним, Россия начала переброску войск на учения еще 20 июля.



Маневры проводятся на фоне масштабного наступления "Талибана" в Афганистане.