Россия и мировые компании обходят внедренные санкции

11:01 11 апреля Киев, Украина

Как сообщили в центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, в знак поддержки Украины международные компании уже более месяца бойкотируют рынок России. Но некоторые компании только делают вид, что отказываются от сотрудничества с РФ.