Россия и мировые компании обходят внедренные санкции

Как сообщили в центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, в знак поддержки Украины международные компании уже более месяца бойкотируют рынок России. Но некоторые компании только делают вид, что отказываются от сотрудничества с РФ.
Например, энергетическая компания Shell еще 1 марта заявила о разрыве сотрудничества с «Газпромом» и выходе с рынка России.
На самом деле, Shell продолжает покупать российскую нефть. По информации Bloomberg, компания изменила в контракте определение российской нефти – «товары следует считать товарами российского происхождения, если более 50% их состава – произведенная в РФ продукция». Shell смешивает российскую нефть (49%) с производимыми в других странах нефтепродуктами (51%) и называет полученный продукт нероссийским.
Это не нарушение закона! Но Украина настаивает на внедрении против России энергетического эмбарго и рестрикций, чтобы предотвратить такие манипуляции в будущем! Санкции должны работать на 100%.
На самом деле, Shell продолжает покупать российскую нефть. По информации Bloomberg, компания изменила в контракте определение российской нефти – «товары следует считать товарами российского происхождения, если более 50% их состава – произведенная в РФ продукция». Shell смешивает российскую нефть (49%) с производимыми в других странах нефтепродуктами (51%) и называет полученный продукт нероссийским.
Это не нарушение закона! Но Украина настаивает на внедрении против России энергетического эмбарго и рестрикций, чтобы предотвратить такие манипуляции в будущем! Санкции должны работать на 100%.
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