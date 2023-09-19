Россия и Иран укрепляют военные связи: в Тегеран прибыл шойгу

Министр обороны рф, сергей шойгу, прибыл в Тегеран для встречи с высшим военным командованием Ирана, как сообщили Министерство обороны рф и иранское информационное агентство Tasnim.
Согласно информации от Минобороны россии, делегация проведет "ряд переговоров с военным руководством" Ирана, что будет способствовать укреплению военных связей между россией и Ираном.
Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, Мохаммад Багери, пригласил сергея шойгу посетить страну еще в июне.
На тот момент Минобороны россии объявило, что в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проводился обмен мнениями по текущей международной обстановке и региональной безопасности.
На этот раз ожидается встреча делегации с министром обороны Ирана, Мохаммедом Резой Аштияни, как сообщают СМИ.
Согласно информации от Минобороны россии, делегация проведет "ряд переговоров с военным руководством" Ирана, что будет способствовать укреплению военных связей между россией и Ираном.
Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, Мохаммад Багери, пригласил сергея шойгу посетить страну еще в июне.
На тот момент Минобороны россии объявило, что в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проводился обмен мнениями по текущей международной обстановке и региональной безопасности.
На этот раз ожидается встреча делегации с министром обороны Ирана, Мохаммедом Резой Аштияни, как сообщают СМИ.
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