Россия и беларусь опять проведут военные учения, на этот раз возле Казахстана

07:59 10 августа Киев, Украина

Вчера, 9 августа на территории беларуси стартовал первый этап российско-беларуских военных учений, второй этап пройдет у границ Казахстана на астраханском полигоне «Ашулук».

Об этом сообщает министерство обороны беларуси.



Учения войск Военно-воздушных сил (ВВС) республики и войск противовоздушной обороны (ПВО) с боевой стрельбой пройдут продлятся до 25 августа. В учениях примет участие личный состав, военная и спецтехника от авиационных частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые формирования Военной академии беларуси. По сообщению минобороны республики, целью мероприятий является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач.



На фоне российского вторжения в Украину белорусские власти регулярно проводят военные маневры и проверяют резервистов. В конце мая в стране было создано ополчение. В Брестской и Гродненской областях для охраны важных объектов в территориальные войска собрались призвать 430 резервистов. Минск также обвинял украинские власти в подготовке провокаций, после чего развернул войска вдоль границы. А в июле белорусская армия провела командно-штабные учения в граничащей с Украиной Гомельской области.



При этом, по данным американского Института изучения войны (ISW), александр лукашенко не рискнет прямо вмешиваться в боевые действия в Украине на стороне россии. Однако он, вероятно, продолжит давать российским вооруженным силам доступ в воздушное пространство своей страны, чтобы продемонстрировать лояльность владимиру путину.