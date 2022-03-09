Россия хочет отключить газопровод "Северный поток-1" в Европу

Из-за санкций и фактической остановки процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" Россия грозится остановить прокачку газа по газопроводу "Северный поток-1".
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, Россия вправе наложить "зеркальные санкции" в ответ на беспочвенные обвинения в создании энергетического кризиса в Европе и запрета в отношении "Северного потока 2".
По его словам, Россия вправе наложить "зеркальные санкции" в ответ на беспочвенные обвинения в создании энергетического кризиса в Европе и запрета в отношении "Северного потока 2".
При этом Новак отметил, что от блокировки газопровода "Северный поток-1" "не выиграет никто, но европейские страны подталкивают Россию к принятию решения о блокировке газопровода".
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