Россия хочет отключить газопровод "Северный поток-1" в Европу

13:09 08 Март Киев, Украина

Из-за санкций и фактической остановки процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" Россия грозится остановить прокачку газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.



По его словам, Россия вправе наложить "зеркальные санкции" в ответ на беспочвенные обвинения в создании энергетического кризиса в Европе и запрета в отношении "Северного потока 2".

"У нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", – заявил он.

При этом Новак отметил, что от блокировки газопровода "Северный поток-1" "не выиграет никто, но европейские страны подталкивают Россию к принятию решения о блокировке газопровода".