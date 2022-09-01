Россия готовится запустить спутник-шпион от имени Ирана

15:59 05 августа Киев, Украина

По заказу Ирана россия планирует отправить на орбиту разведывательный спутник, это, позволит значительно расширить возможности Тегерана по шпионажу за военными целями на Ближнем Востоке, но сначала москва намерена использовать спутник для помощи своим военным, воюющим в Украине.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в западных разведывательных службах.

«Это еще один признак все большего политического и военного сотрудничества между москвой и Тегераном», — пишет издание.

Переговоры о покупке Тегераном космического аппарата серии «Канопус-5» длились четыре года. 9 августа «Роскосмос» планирует провести его запуск с космодрома «Байконур».



Однако доступ к спутнику Иран получит не сразу. Первые несколько месяцев или даже дольше россия будет использоваться его для наблюдения за военными целями в Украине.



Аппарат, получивший название «Хайям», будет оснащен камерой с 1,2-метровым разрешением — это гораздо меньше, чем на американских разведывательных спутниках, но все равно даст иранцам беспрецедентные возможности, среди которых ведение почти постоянного мониторинга объектов в Израиле и Персидском заливе.



В начале июня Дмитрий Рогозин, на тот момент глава «Роскосмоса», говорил о критической нехватке спутников для нужд минобороны и постоянного наблюдения за боями в Украине. По его словам, сейчас у россии 161 аппарат, а требуются тысячи.