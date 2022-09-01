Россия готовится к выборам: 9 уголовных дел и 51 административное дело завели на независимых кандидатов

19:59 15 августа Киев, Украина

Россия уже привычным ей способом начала подготовку в выборам, которые пройдут в сентябре. На независимых кандидатов уже заведено 9 уголовных дел и 51 административное дело.

Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

«Мы насчитали 85 эпизодов привлечения к административной или уголовной ответственности независимых кандидатов, а также тех, кого власти рассматривают в качестве потенциальных оппонентов на выборах (из них 53 — в москве)», — говорится в сообщении.

🔸 64 человека (из них 35 действующих депутатов в 12 регионах страны) 47 из них лишены права избираться.



🔸9 уголовных дел и 51 дело об административном правонарушении.



🔸Не менее 9 человек сняты с выборов или получили отказы в регистрации из-за причастности к структурам Алексея Навального.

Отмечается, что универсальным способом не допустить кандидата до выборов стали штрафы или аресты по ст.20.3 КоАП за прошлогодний пост с символикой «Умного голосования» или обвинения в связях с оппозиционером Алексеем Навальным. Сам проект не запрещен, но после признания летом 2021 года структур политика Алексея Навального экстремистскими полиция начала выписывать штрафы в том числе за демонстрацию символики «Умного голосования».



Некоторые депутаты жаловались на то, что их арестовали незаконно, а судьи отказывались принимать к сведению доказательства невиновности. 19 июля Замоскворецкий районный суд москвы арестовал на 15 суток главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Поводом для ареста стал стикер «Умного голосования» на заднем стекле машины депутата. Морев рассказал, что стикер на его автомобиль наклеили неизвестные. Он предоставил суду видео, на котором видно, как двое неизвестных заходят на парковку, что-то делают возле машины, а затем вызывают полицейских, которые в итоге и задержали Морева. Судья проигнорировала это видео.



В начале июля по статье о демонстрации экстремистской символики оштрафовали Марину Литвинович, которая также лишается права участия в выборах: «Я в своем выступлении 20.09.2021 года произнесла вслух несколько раз „Умное голосование“, когда выступала на встрече депутатов КПРФ с избирателями, которая была на Пушкинской площади на следующий день после выборов. Теперь на год я буду лишена возможности избираться на любых выборах».