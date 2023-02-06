Россия готовится к масштабному наступлению в ближайшие 10 дней - FT

16:59 06 февраля Киев, Украина

Россия планирует начать новое наступление в течение следующих 10 дней. кремль хочет перехватить инициативу в войне и захватить остальную часть Донбасса, пишет Financial Times со ссылкой на комментарий советника Сил обороны Украины.

По его словам, Киев получил "очень убедительные данные" о намерениях россии совершить атаку.



Вероятным местом российской атаки является запад Луганской области вблизи Кременной и Лимана, которое Вооруженные силы Украины отразили во время контрнаступления прошлой осенью, считают эксперты, которых цитирует издание. россия стягивала туда свои силы в течение нескольких последних недель. В статье говорится, что наступление россиян возглавят элитные подразделения.

"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Их усилили подразделения ВДВ и морской пехоты. Это не водители автобусов и не учителя", - цитирует Financial Times собеседника из ВСУ.

Кроме того, по данным источника, москва также наращивает свои войска на юге Донецкой области. россияне разворачивают дополнительные силы в селах вокруг оккупированного Мариуполя: "Если они умны, то сконцентрируют все свои силы в одном небольшом месте", - сказал источник.



Новое наступление россии может быть в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожье, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.