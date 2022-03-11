Россия готовит к продаже Ирану спутник-шпион Kanopus-V

10:21 11 Июнь Киев, Украина

Для мониторинга Израиля и передвижения американских войск, руководство Ирана намерено купить у российского Роскосмоса спутник Kanopus-V, который называют спутником-шпионом.

Об этом информирует The Washington Post.



По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащен камерой с высоким разрешением. С помощью него можно будет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.



Этот аппарат могут уже вскоре запустить в космос с территории России.



Официально Kanopus-V — гражданский спутник, однако, по данным газеты, в переговорах с РФ о его продаже участвовали высокопоставленные представители иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые с этой целью неоднократно ездили в Россию.



С помощью Kanopus-V Иран получит возможность фотографировать из космоса объекты в Израиле или передвижения американских войск в регионе Персидского залива.