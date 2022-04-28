Россия еще в 2021 году совершала хакерские атаки на Украину, готовясь к вторжению - отчет Microsoft

17:28 28 апреля Киев, Украина

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей Том Берт сообщил, что в ходе войны в Украине Россия прибегала к кибератакам чаще, чем считалась до сих пор.



В отчете говорится, что в рамках ведения гибридной» войны, Россия часто сочетает кибератаки с нанесением ударов по реальным целям.

«Непосредственно перед вторжением мы стали свидетелями того, как по крайней мере шесть отдельных пророссийских группировок провели более 237 операций против Украины», – сообщает Microsoft, который работает с украинскими экспертами по кибербезопасности и частными компаниями для противодействия таким атакам.

Эксперты заявили, что кибервойна включает в себя разрушительные атаки, которые продолжаются и угрожают благополучию гражданского населения.



Согласно отчету, в первую неделю после вторжения российские хакеры атаковали крупную украинскую телекомпанию. Это случилось в тот же день, когда российские военные объявили о своем намерении уничтожить украинские средства “дезинформации” и нанесли ракетный удар по телебашне в Киеве.



Цель таких скоординированных атак состоит в том, чтобы нарушить или унизить украинское правительство и вооруженные силы и подорвать доверие общества к тем же институтам, говорится в документе.



Microsoft отследил почти 40 разрушительных кибератак против сотен систем, треть из которых была направлена непосредственно на украинские правительственные организации всех уровней, от общенационального до муниципального, а еще 40% атак были направлены против критически важной инфраструктуры.



Некоторые из них представляли собой так называемые «атаки зачистки», с помощью которых хакеры удаляли важные данные из взломанных компьютерных систем.



Хакеры использовали множество методов для получения доступа к украинским системам, включая «фишинг, использование незакрытых уязвимостей и компрометацию поставщиков информационных услуг».

«Эти субъекты часто модифицируют свое вредоносное ПО при каждой атаке, чтобы избежать обнаружения», — говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что киберзлоумышленники начали подготовку своей кампании еще в марте 2021 года, почти за год до того, как президент Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться в Украину.

«Когда российские войска впервые начали продвигаться к границе с Украиной, мы увидели попытки получить первоначальный доступ к целям, которые могли бы предоставить разведданные о военных и зарубежных партнерствах Украины», — говорится в сообщении.

Microsoft отмечает, что «вероятно, наблюдаемые нами атаки являются лишь частью активности, направленной против Украины».