14:14 10 ноября Киев, Украина

Страна-агрессор россия ударила противорадиолокационной ракетой по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в порту Южный в Одесской области. В Минобороны Великобритании считают, что это удар свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота.

Отмечается, что 8 ноября 2023 гражданское грузовое судно под флагом Либерии, вероятно Kmax Ruler, было поражено российской противорадиолокационной ракетой в порту Южный, Одесщина, Украина. Украинские официальные лица заявили, что это, вероятно, ракета воздушного базирования Х-31 (по классификации НАТО - AS-17 Krypton).



Лоцман судна погиб, трое членов экипажа и портовый работник получили ранения. Министр инфраструктуры Украины сообщил, что судно грузило железную руду, предназначенную для стратегического союзника россии – Китая.