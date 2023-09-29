Россия накапливает огромные долги для покрытия бюджетного дефицита

Россия берет на себя огромные долги, чтобы справиться с бюджетным дефицитом. За первое полугодие 2023 года государственный долг россии увеличился на 2,2 трлн рублей, что заметно близко к запланированным 2,5 трлн рублей на весь год.
Об этом сообщает "Forbes Россия" со ссылкой на данные Счетной палаты рф.
За период с января по июнь 2023 года государственный долг россии вырос на 10%, что составляет 2,24 трлн рублей. В сравнении с состоянием на 1 июля 2022 года, долг увеличился на 27,5%.
Запланированное увеличение долга на весь 2023 год составляло 2,5 трлн рублей. К началу июля текущего года общая сумма займов превысила 25 трлн рублей, что составляет около 16,7% от прогнозируемого объема ВВП.
Также следует отметить, что расходы на обслуживание государственного долга также растут. На 1 июля они составили 718,1 млрд рублей, что является увеличением на 4% по сравнению с серединой 2022 года и даже на 42% по сравнению с серединой 2021 года.
По результатам первой половины 2023 года, бюджет россии имеет дефицит в размере 2,35 трлн рублей. Доходы сократились на 1,64 трлн рублей (11,7%) по сравнению с первым полугодием 2022 года, включая существенное снижение доходов от нефтегазовых источников на 2,99 трлн рублей, что почти вдвое меньше.
С другой стороны, расходы увеличились на 2,2 трлн рублей (17,5%). Доходы составили всего 47,4% от запланированных (по сравнению с 56% в первой половине 2022 года), а расходы - 49,3% (по сравнению с 48,2% за аналогичный период 2022 года), как отмечается в отчете Счетной палаты.
Об этом сообщает "Forbes Россия" со ссылкой на данные Счетной палаты рф.
За период с января по июнь 2023 года государственный долг россии вырос на 10%, что составляет 2,24 трлн рублей. В сравнении с состоянием на 1 июля 2022 года, долг увеличился на 27,5%.
Запланированное увеличение долга на весь 2023 год составляло 2,5 трлн рублей. К началу июля текущего года общая сумма займов превысила 25 трлн рублей, что составляет около 16,7% от прогнозируемого объема ВВП.
Также следует отметить, что расходы на обслуживание государственного долга также растут. На 1 июля они составили 718,1 млрд рублей, что является увеличением на 4% по сравнению с серединой 2022 года и даже на 42% по сравнению с серединой 2021 года.
По результатам первой половины 2023 года, бюджет россии имеет дефицит в размере 2,35 трлн рублей. Доходы сократились на 1,64 трлн рублей (11,7%) по сравнению с первым полугодием 2022 года, включая существенное снижение доходов от нефтегазовых источников на 2,99 трлн рублей, что почти вдвое меньше.
С другой стороны, расходы увеличились на 2,2 трлн рублей (17,5%). Доходы составили всего 47,4% от запланированных (по сравнению с 56% в первой половине 2022 года), а расходы - 49,3% (по сравнению с 48,2% за аналогичный период 2022 года), как отмечается в отчете Счетной палаты.
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