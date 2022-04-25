Россия активизировалась на Курилах - остров посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Несмотря на нежелание Японии присутствия на Курильских островах любых официальных лиц России, вчера остров с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В связи с этим японское руководство готовит протест России.
Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
Он также отметил, что Япония "на разных уровнях" обращалась к России с предложением не проводить визит на Итуруп.
"Мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина", - сказал генеральный секретарь правительства.
"Мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина", - сказал генеральный секретарь правительства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии