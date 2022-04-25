Россия активизировалась на Курилах - остров посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

08:32 26 июля Киев, Украина

Несмотря на нежелание Японии присутствия на Курильских островах любых официальных лиц России, вчера остров с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В связи с этим японское руководство готовит протест России.
 
Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южно-курильских острова – ред.) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест", - сказал Кацунобу Като.
Он также отметил, что Япония "на разных уровнях" обращалась к России с предложением не проводить визит на Итуруп.

"Мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина", - сказал генеральный секретарь правительства.