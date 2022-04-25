Россия активизировалась на Курилах - остров посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южно-курильских острова – ред.) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест", - сказал Кацунобу Като.