Россия — это бензоколонка, которая только притворяется страной

На прошедшей недавно пресс-конференции, глава РФ Владимир Путин заявил, что 70% бюджета страны формируется не за счет нефтегазовых доходов.

"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", – сказал Путин.

Он добавил, что те, кто считает Россию бензоколонкой, "уже не имеют под собой реальных оснований".