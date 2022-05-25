Россия — это бензоколонка, которая только притворяется страной

На прошедшей недавно пресс-конференции, глава РФ Владимир Путин заявил, что 70% бюджета страны формируется не за счет нефтегазовых доходов.
Он добавил, что те, кто считает Россию бензоколонкой, "уже не имеют под собой реальных оснований".
Известный американский сенатор, бывший кандидат на пост президента республиканец Митт Ромни в эфире CNN, не согласился с громким заявлением Путина и назвал Россию "бензоколонкой, которая притворяется страной".
Сенатор также надеется, что избранный президент США надлежащим образом оценит угрозу со стороны России, поскольку он, по его словам, является трезвомыслящим и умным человеком.
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