Россия — это бензоколонка, которая только притворяется страной

22:06 21 декабря Киев, Украина

На прошедшей недавно пресс-конференции, глава РФ Владимир Путин заявил, что 70% бюджета страны формируется не за счет нефтегазовых доходов.
"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", – сказал Путин.
Он добавил, что те, кто считает Россию бензоколонкой, "уже не имеют под собой реальных оснований".
 
Известный американский сенатор, бывший кандидат на пост президента республиканец Митт Ромни в эфире CNN, не согласился с громким заявлением Путина и назвал Россию "бензоколонкой, которая притворяется страной".
"Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил (ныне покойный сенатор) Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", – сказал политик.
Сенатор также надеется, что избранный президент США надлежащим образом оценит угрозу со стороны России, поскольку он, по его словам, является трезвомыслящим и умным человеком.