Россия vs Google, или как Малофеев пострадал от санкций

08:01 18 Декабрь Киев, Украина

В ответ на экономические санкции, наложенные на Россию за проявления агрессии, Кремль и его окружение продолжает реагировать в свойственной им той же агрессивной манере. Напомним, что еще в 2014 году США и ЕС ввели санкции против известного российского олигарха Константина Малофеева. Причиной тому послужило его неприкрытое финансирование войны на Донбассе.

Кроме всего прочего, близкий к Путину бизнесмен Малофеев является и владельцем канала "Царьград ТВ", трансляция которого в YouTube была забанена в 2020 году компанией Google в силу санкционного запрета.

И вот, Россия ведет еще одну, на этот раз судебную войну, требуя компенсаций от Google.

Недавно Московский арбитражный суд отказал в апелляционной жалобе Google и потребовал от неё снять блокировку с канала "Царьград ТВ" на видеохостинге YouTube.

В противном случае компания будет выплачивать назначенную предыдущим судом прогрессирующую неустойку по $1360 в день. Увеличиваясь вдвое каждую неделю, эта сумма за 9 месяцев достигнет $13,5 млн. И этот срок истекает в марте следующего года.

В случае дальнейшего отказа, с сентября 2022 года эта неустойка будет расти до бесконечности, поскольку законами РФ предел взыскания не ограничен. Лишь через восемь месяцев сумма долга превысит капитализацию Alphabet ($1,57 трлн). По расчетам Spark-Interfax доход Google в России за 2020 год составил $1,16 млрд.

Теперь Google стоит перед непростым вопросом, заметил Сергей Петренко, основатель ресурса Searchengines.guru и экс-глава украинского подразделения "Яндекс". По его словам, Google нужно сделать выбор: соблюдать законы США, которые ввели санкции против телеканала "Царьград", или выполнять решения российских судов. Есть и другой выход, утверждает эксперт. Для этого компания должна или совсем закрыть свою работу в России, или создать для России другую «автономную» версию YouTube — с "Царьградом" и "АннаТВ".