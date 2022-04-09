«Россия 24» выдала кадры со съемок сериала за подготовку "украинского фейка" об убийстве мирного населения

18:54 08 апреля Киев, Украина

В эфире телеканала «Россия 24» вышел сюжет об «украинских фейках», где показали ролик, в котором двое мужчин в «военной форме» якобы готовят манекен, чтобы выдать его за труп. 

В репортаже показывался манекен, которого, как утверждалось, украинские солдаты обматывали скотчем, чтобы позже «выдать за труп».

 

«Впрочем, это неудивительно. Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских телеграм-каналах. О таких постановках мы не раз рассказывали <…> К слову, такие ролики влетают в копейку, точнее, в миллионы долларов западным кураторам Незалежной», — говорит голос за кадром.

На кадрах, показанных «Россией 24», виден водяной знак российского телеграм-канала U_G_M, который опубликовал видео с манекеном утром 6 апреля.
«Вот так ВСУ готовит свои постановочные видео, дабы кричать во все горло: „Это Путин виноват“, а потом, как в Буче, раскидают эти игрушки вдоль улиц Киева или Николаева», — говорится в подписи к посту.
Когда «Россия 24» показала видео с манекеном, до конца не ясно. Судя по кадрам, оно вышло примерно в 6:30, но точная дата выхода неизвестна. Можно предположить, что это утро 7 апреля. Представители Минобороны РФ выступили с заявлениями, которые показываются в нижней части экрана, вечером 6 апреля.
 
Телеканал выпустил репортаж «Преступления на Украине маскируют под "зверства" российской армии». Ролик удалили с платформы ВГТРК «Смотрим», но его сохранили на Vimeo.
 
Петербургский режиссер Надежда Колобаева опровергла заявления телеканала. Она рассказала, что на видео, использованное «Россией 24», попал процесс подготовки к съемкам сериала в Ленинградской области.
«Это мы 20 марта снимали во в Всеволожске Ленинградской области сцену с падением трупа для еще не вышедшего сериала. Для имитации трупа команда использовала обмотанный скотчем манекен с бутафорской кровью и внутренностями животных», — написала она в фейсбуке.
 
«Нас снимал какой-то человек местный, который был недоволен тем, что проводятся съемки. Там была куча местных жителей. Видимо, один из них в какой-то момент выложил видео в местный паблик», — добавила Колобаева.