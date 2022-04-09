«Россия 24» выдала кадры со съемок сериала за подготовку "украинского фейка" об убийстве мирного населения

«Впрочем, это неудивительно. Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских телеграм-каналах. О таких постановках мы не раз рассказывали <…> К слову, такие ролики влетают в копейку, точнее, в миллионы долларов западным кураторам Незалежной», — говорит голос за кадром.

На кадрах, показанных «Россией 24», виден водяной знак российского телеграм-канала U_G_M, который опубликовал видео с манекеном утром 6 апреля.

«Вот так ВСУ готовит свои постановочные видео, дабы кричать во все горло: „Это Путин виноват“, а потом, как в Буче, раскидают эти игрушки вдоль улиц Киева или Николаева», — говорится в подписи к посту.

Когда «Россия 24» показала видео с манекеном, до конца не ясно. Судя по кадрам, оно вышло примерно в 6:30, но точная дата выхода неизвестна. Можно предположить, что это утро 7 апреля. Представители Минобороны РФ выступили с заявлениями, которые показываются в нижней части экрана, вечером 6 апреля.

Телеканал выпустил репортаж «Преступления на Украине маскируют под "зверства" российской армии». Ролик удалили с платформы ВГТРК «Смотрим», но его сохранили на Vimeo.