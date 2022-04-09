«Россия 24» выдала кадры со съемок сериала за подготовку "украинского фейка" об убийстве мирного населения

В эфире телеканала «Россия 24» вышел сюжет об «украинских фейках», где показали ролик, в котором двое мужчин в «военной форме» якобы готовят манекен, чтобы выдать его за труп.
В репортаже показывался манекен, которого, как утверждалось, украинские солдаты обматывали скотчем, чтобы позже «выдать за труп».
На кадрах, показанных «Россией 24», виден водяной знак российского телеграм-канала U_G_M, который опубликовал видео с манекеном утром 6 апреля.
Когда «Россия 24» показала видео с манекеном, до конца не ясно. Судя по кадрам, оно вышло примерно в 6:30, но точная дата выхода неизвестна. Можно предположить, что это утро 7 апреля. Представители Минобороны РФ выступили с заявлениями, которые показываются в нижней части экрана, вечером 6 апреля.
Телеканал выпустил репортаж «Преступления на Украине маскируют под "зверства" российской армии». Ролик удалили с платформы ВГТРК «Смотрим», но его сохранили на Vimeo.
Петербургский режиссер Надежда Колобаева опровергла заявления телеканала. Она рассказала, что на видео, использованное «Россией 24», попал процесс подготовки к съемкам сериала в Ленинградской области.
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