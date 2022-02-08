Россия: 10 человек погибли на очистных сооружениях

19:32 21 Май Киев, Украина

В России под Таганрогом произошло ЧП, в ходе работ на очистных сооружениях погибли 10 человек из-за выброса метана . Ещё 8 человек госпитализированы.

Об этом сообщает издание Ерш Таганрог со ссылкой на городскую администрацию в пятницу, 21 мая.

"По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек", – говорится в сообщении.

Также указано, что восемь человек госпитализированы. Из них двое в очень тяжелом состоянии.



Известно, что сотрудники водоканала пострадали при проведении работ в колодце на очистных сооружениях, где произошел выброс метана. Также в результате взрыва колодец затопило, что осложнило поиск погибших и пострадавших. Всего в работах задействовано 51 человек, 16 единиц техники.



По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.2 ст.217 УК РФ).