Россия: 10 человек погибли на очистных сооружениях

В России под Таганрогом произошло ЧП, в ходе работ на очистных сооружениях погибли 10 человек из-за выброса метана. Ещё 8 человек госпитализированы.
Об этом сообщает издание Ерш Таганрог со ссылкой на городскую администрацию в пятницу, 21 мая.
Также указано, что восемь человек госпитализированы. Из них двое в очень тяжелом состоянии.
Известно, что сотрудники водоканала пострадали при проведении работ в колодце на очистных сооружениях, где произошел выброс метана. Также в результате взрыва колодец затопило, что осложнило поиск погибших и пострадавших. Всего в работах задействовано 51 человек, 16 единиц техники.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.2 ст.217 УК РФ).
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