Российскую Zara переименуют в пропагандистский символ Z - СМИ

19:00 11 ноября Киев, Украина

Zara в россии планируют переименовать. Новое название может звучать, как пропагандистский символ Z. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что таким образом новые владельцы хотят сохранить ассоциацию у клиентов с предыдущими названиями магазинов, которые официально вышли с рынка страны-агрессора.

Известно, что другой бренд одежды Bershka получит название Br.

Ранее Zara планировали назвать в россии как Новая мода. Но теперь владельцы изменили свое решение.

Открытие магазинов под новыми названиями планируется после нового года.

В то же время польские магазины Reserved и Cropp также получили новые названия - Re и Cr. Mohito стал называться MO, а House - ХС.