Российскую Zara переименуют в пропагандистский символ Z - СМИ

Zara в россии планируют переименовать. Новое название может звучать, как пропагандистский символ Z. Об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что таким образом новые владельцы хотят сохранить ассоциацию у клиентов с предыдущими названиями магазинов, которые официально вышли с рынка страны-агрессора.
Известно, что другой бренд одежды Bershka получит название Br.
Ранее Zara планировали назвать в россии как Новая мода. Но теперь владельцы изменили свое решение.
Открытие магазинов под новыми названиями планируется после нового года.
В то же время польские магазины Reserved и Cropp также получили новые названия - Re и Cr. Mohito стал называться MO, а House - ХС.
Отмечается, что таким образом новые владельцы хотят сохранить ассоциацию у клиентов с предыдущими названиями магазинов, которые официально вышли с рынка страны-агрессора.
Известно, что другой бренд одежды Bershka получит название Br.
Ранее Zara планировали назвать в россии как Новая мода. Но теперь владельцы изменили свое решение.
Открытие магазинов под новыми названиями планируется после нового года.
В то же время польские магазины Reserved и Cropp также получили новые названия - Re и Cr. Mohito стал называться MO, а House - ХС.
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