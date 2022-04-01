Российскую компанию Kaspersky заподозрили в распространении вредоносных программ

Американские компании получили от правительства США предупреждение о том, что Москва может манипулировать разработанным российской компанией Kaspersky программным обеспечением с целью нанесения ущерба американской инфраструктуре.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Kaspersky является одним из самых популярных производителей антивирусного программного обеспечения. Компания имеет штаб-квартиру в Москве. Она основана Евгением Касперским, которого официальные лица США связывают с российской разведкой.
25 марта Федеральная комиссия по связи США добавила "Лабораторию Касперского" в свой список коммуникационного оборудования и поставщиков услуг, представляющих угрозу национальной безопасности США.
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