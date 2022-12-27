Российского военного, признавшегося в убийстве мирного украинца, обвинили в распространении "фейков" об армии

19:10 27 декабря Киев, Украина

В россии завели уголовное дело по статье о "феках" на военного, который признался журналистам «Важных историй» в убийстве украинского гражданского и мародерстве.





21-летний Фролкин Речь идет о Фролкине Данииле Андреевиче, на карточку дела, поступившего в Хабаровский гарнизонный суд, обратило внимание «ОВД-Инфо».21-летний Фролкин стал фигурантом расследования «Важных историй» в августе. Он в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады принимал участие в захвате территории Киевской области. Найти его удалось благодаря мобильному телефону с фотосессией военных рф, который был найден в селе Андреевка после освобождения от российской оккупации. Фролкин был одним из тех, кто запечатлен на фото.

«Важным историям» удалось с ним связаться. В разговоре с журналистами Фролкин признался, что убил мирного жителя. Также он рассказал о мародерстве российских военных и назвал имена командиров, которые отдавали преступные приказы.



Фролкин уточнил, что ему было приказано сопроводить нескольких гражданских на обыск, после чего ограбить их и «пустить в расход». Приказ был выполнен. Также он отметил, что был уверен, — убитый им мужчина сдавал координаты российских колонн украинской армии.



В Украине Фролкина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. За убийство мирного жителя ему грозит пожизненный тюремный срок.